L'État vend plus de 50.000 litres d'alcool: les bouteilles saisies sont vendues à bas prix!

M.SP.

Les Fin Shop, ce sont des centres de vente des biens meubles du Service Public Fédéral Finances, anciennement bureau des «Domaines». Ils font parties de l’Administration de la Documentation patrimoniale et plus particulièrement des Services patrimoniaux. On y vend de tout, du moins des objets saisis par les douanes. Souvent, il s’agit de ventes aux enchères de véhicules, de bijoux, tableaux, tapis, GSM, livres, PC, appareils photo… Mais cette fois, le Fin Shop de Gembloux organise (uniquement par internet), une énorme vente… d’alcool.