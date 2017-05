Le Real Madrid sacré champion d'Espagne

Avec trois unités de plus que le FC Barcelone avant cette dernière journée du championnat d’Espagne, le Real Madrid pouvait se contenter du point du partage pour conquérir le titre de champion. Mais ce n’est pas dans les habitudes des Madrilènes… Ainsi, après seulement 1 minute et 37 secondes de jeu, Ronaldo, suite à une mauvaise relance défensive et une passe parfaite d’Isco, était lancé en profondeur. Le Portugais en profitait pour, déjà, ouvrir la marque. Puis, à la 55e, Benzema faisait le break et offrait définitivement le titre de champion au Real.

Dans le même temps, le FC Barcelone n’a pas vraiment eu le temps de faire douter les Madrilènes. Surtout que, dès la 7e minute de jeu, Takashi Inui a ouvert le score en faveur des visiteurs… Avant de doubler la marque à l’heure de jeu ! Le goal de Neymar ne changeait rien à la donne. Et ce, même si Suarez et Messi renversaient complètement la vapeur. Car Malaga n’en faisait pas de même face au Real Madrid.

Les trois premiers du championnat sont qualifiés directement pour la Ligue des Champions, le 4 e va en barrages de la Ligue des Champions. Le 5 e joue les barrages de l’Europa League et le 6 e le troisième tour préliminaire de l’Europa League.

Les trois derniers sont relégués