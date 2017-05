Météo: il fera jusque 25 degrés au début de la semaine qui vient

Belga

Ce samedi après-midi, il fera nuageux avec des averses par endroits mais aussi des éclaircies progressivement plus larges. Les maxima seront compris entre 15 et 17 degrés en plaine et entre 11 et 14 degrés en Ardenne. Dimanche, le temps sera d’abord ensoleillé avec quelques nuages d’altitude puis, en cours de journée, la nébulosité se fera plus importante. Il fera sec malgré tout, prévoit l’IRM. Les maxima avoisineront 18 à 20 degrés. De lundi à mercredi, il fera sec et ensoleillé avec seulement quelques voiles d’altitude et des températures atteignant de 20 à 25 degrés.