Bastogne: deux hommes d'une vingtaine d'années arrêtés après avoir volontairement renversé un piéton

Cette nuit peu avant deux heures du matin, la police Centre-Ardenne a procédé à une double arrestation à Bastogne. Le conducteur d’un véhicule et son passager ont percuté un piéton, dans le centre-ville. Le véhicule ne roulait pas à vive allure et les jours de la victime ne sont pas en danger.

Mais sur base des images des caméras de surveillance de la ville, la police a pu repérer le manège et en déduire qu’il s’agissait d’un acte volontaire. Âgés d’une vingtaine d’années, le chauffeur et son passager ont été privés de liberté et seront présentés devant le parquet du Luxembourg ce samedi. Selon ce dernier, il existait un contentieux entre la victime et ses agresseurs.