Standard – Lierse (2-0): dernier devoir réussi pour les Rouches avant les vacances

La saison a été longue pour les supporters du Standard. Il est vrai que le club principautaire n’a pas réellement répondu aux attentes de ses fidèles fans. La fin de saison rimait d’ailleurs avec post-formation vu le nom des joueurs repris au sein de l’effectif liégeois.

Ce vendredi soir, les Rouches souhaitaient terminer la cuvée 2016-2017 en beauté. Et, après une vingtaine de minutes de jeu, Orlando Sà se jouait de la défense adverse avant de placer la balle hors de portée du gardien de but adverse. Le portier ne pouvait ainsi que constater les dégâts. Les Rouches prenaient donc les devants suite au but de l’un des joueurs les plus offensifs de ce début de rencontre. Une avance logique au vu de la physionomie de cette rencontre.

Il fallait attendre plusieurs minutes avant de voir le Lierse réagir de manière réellement intéressante. Mais Bodart conservait ses filets inviolés. Dans le camp adverse, les Rouches se procuraient à nouveau quelques opportunités réelles de but. En vain. Et ce, malgré quelques occasions très concrètes. Au final, c’était toutefois le Standard qui s’imposait sur le score de 2-0 car Marin, grâce à un assist de Legear, faisait le break.

Cela signifie que les Liégeois terminent en 4e position du groupe A des Playoffs 2. L’Union Saint-Gilloise, battue 1-3 par Waasland/Beveren, et le Lierse possèdent un moins bon bilan. Quant à Saint-Trond, victorieux 7-0 face à Malines, il termine en pole position de cette poule.