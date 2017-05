Dieumerci Ndongala: "Le vestiaire du Standard est trop gentil"

Engagé dans les derniers jours du mercato hivernal, l’ailier n’a disputé que 270 minutes pour le compte des Rouches. Un bilan famélique de cinq rencontres et trois titularisations qui se doit d’être remis dans son contexte. En effet, le garçon est arrivé au club avec une vilaine blessure aux adducteurs.

« Je la traînais de mon époque gantoise », glisse-t-il sans faillir. « Là-bas, et pour éviter de me faire dépasser dans la hiérarchie, j’avais commencé à prendre des médicaments. Cela n’a pas eu l’effet escompté car, bien que la douleur n’accompagnait plus mes courses, je n’étais pas au point physiquement. J’ai donc forcé et le destin m’a vite fait comprendre que je vivais dans l’erreur ».

