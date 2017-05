Essence, diesel, mazout: tout augmente vendredi

Les prix maxima de l’essence, du diesel et du gasoil de chauffage augmenteront à partir de ce vendredi, a annoncé l’administration de l’Energie (SPF Economie).

Dans le détail, les prix maxima à la pompe de l’essence 95 RON et de l’essence 95 RON E10 augmenteront de 1 centime d’euro et de 1,3 centime, à respectivement 1,3990 et 1,4230 euro le litre.

Quant à l’essence 98 RON et à l’essence 98 RON E10, leur prix maximum augmentera de 1 et 1,3 centimes à 1,4820 et 1,4910 euro le litre.

Le prix maximum du diesel à la pompe affiche quant à lui une hausse de 1,5 centime, à 1,3130 euro le litre.

Enfin, le prix maximum du gasoil de chauffage extra est lui aussi en augmentation.