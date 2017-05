A Liège, une école primaire et maternelle refuse de célébrer la fête des mamans et des papas depuis plusieurs années!

Marc Gerardy

Alors qu’une école de Woluwé Saint-Lambert a créé la polémique ce week-end en supprimant les cadeaux pour la fête des mères et des pères, une école communale de Liège a instauré depuis bien longtemps la fête... des familles. Pas de cadeau à la fête des mamans et des papas. On les offre... fin mai !