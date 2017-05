Lisiane, 45 ans, décède suite à un accident au rond-point du Cora de La Louvière

Mardi, à minuit et demi, un terrible accident est survenu à hauteur du rond-point du Cora. La conductrice, Lisiane Mets, de Charleroi, n’a pas survécu à ses blessures. La vie de sa passagère, sa fille de 14 ans, a été assez sérieusement blessée, mais ses jours ne sont pas en danger.

Durant la nuit de lundi à mardi, il était environ 0h40, lorsqu’un accident de la route est survenu à hauteur du rond-point du Cora.

Cet accident n’impliquait qu’un véhicule : une Renault Twingo, conduite par Lisiane Mets, 45 ans, de Charleroi.

Celle-ci a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison qui n’a pas encore été déterminée. Suite à cette perte de contrôle, le véhicule a abouti dans un panneau publicitaire. Le choc a été très violent. La voiture s’est retrouvée en « tête à queue » .

Les images de l’accident sont très impressionnantes et on imagine aisément le choc que Lisiane et sa fille ont subi. La voiture a été enlevée par le dépanneur Senzée de Mont-Sur-Marchienne.

Le parquet de Mons a été avisé et a désigné un expert chargé de déterminer les causes de l ‘accident.

Le labo a également été chargé d’effectuer des analyses dans le véhicule. Mardi, en fin d’après-midi, celles-ci n’avaient pas encore été effectuées. La conductrice et sa passagère, sa fille de 14 ans, ont été emmenées à l’hôpital de Jolimont où la maman est décédée.

La vie de la fille serait elle hors de danger et ce même si elle souffre de diverses fractures.

Ce sont les pompes funèbres Fontaine qui ont pris en charge la défunte. Les funérailles de la quadragénaire auront lieu ce lundi 22 mai à 11h à l’église de Marchienne.