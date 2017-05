Le salaire moyen du travailleur belge en hausse à 3.401 euros

L’enquête est relayée ce mercredi dans Het Laatste Nieuws et De Morgen. La majeure partie de l’augmentation est due à l’application de l’index, aux primes d’ancienneté et aux augmentations barémiques. Par ailleurs, un nombre limité de travailleurs reçoit une augmentation.

Les plus hauts salaires sont enregistrés dans les secteurs pharmaceutique et chimique. Un employé ayant vingt ans d’expérience y gagne 3.997 euros brut et le montant grimpe jusqu’à 6.194 euros pour un cadre. Les travailleurs les moins bien payés sont ceux issus de l’horeca, où un employé gagne en moyenne 2.501 euros brut après vingt années de métier et 3.838 euros pour un cadre.

Lors de la précédente enquête sur les salaire effectuée en 2014, le salaire moyen brut s’élevait à 3.261 euros. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 3.401 euros. Les salaires ont augmenté régulièrement au cours des dernières années: entre 2010 et 2012 de 129 euros et entre 2012 et 2014 de 128 euros. Cette hausse est principalement due à l’application de l’index, aux primes d’ancienneté et aux augmentations barémiques.

Avantages extralégaux

Près de 95% des travailleurs entrent en ligne de compte pour des avantages extralégaux. La prime de fin d’année est la plus populaire: trois quart des employés en bénéficient. Viennent ensuite les chèques repas (72%), le treizième mois (67%) et l’assurance hospitalisation (65%). L’avantage qui rencontre le moins de succès est la tablette (8%).