Interview exclusive de Mimie Mathy: «Mon premier baiser, je l'ai eu à 20 ans!»

C’est sur le tournage d’un prochain « Joséphine ange gardien » que Mimie Mathy nous reçoit, sourire aux lèvres. Installée dans la caravane qui lui sert de loge entre les prises, elle nous accueille… au milieu des bois.

Mimie est en costume de soubrette. Retour dans les années folles pour ce « Joséphine ». « C’est un peu Downton Abbey façon Joséphine ! Jouer c’est se déguiser... La préhistoire, par contre, j’aimerais moins m’y plonger. Les costumes sont un peu limités ! (rires)» Elle est comme ça Mimie: drôle. Quand quelqu’un, au loin, se met à fredonner un peu innocemment le « Siffler en travaillant » de « Blanche-neige et les Sept nains », Mimie tend l’oreille. Et un fou rire s’ensuit…

Comment allez-vous aujourd’hui Mimie ? Quelques semaines après votre opération du dos…

« C’était un sacré moment à passer. Mais c’était indispensable. J’ai surtout eu la chance de tomber sur les bonnes personnes dans le milieu médical et hospitalier et ça m’a sauvé la vie ! J’ai passé deux mois et demi en centre de rééducation. Au début je ne sortais pas trop de ma chambre… De toute façon je ne pouvais pas marcher. Quand je me suis retrouvée au milieu de personnes accidentées de la vie pour faire mes cours de gym, je me suis dit « Moi ça va bien !». Même si parfois je craquais dans ma chambre… Parce que quand on doit se faire aider pour aller aux toilettes et qu’en même temps il y a une rediff de « Joséphine ange gardien » à la télévision… Ces infirmières, je les admire ! Ce sont ces personnes qui devraient être les mieux payées au monde ! »

Vous dites dans ce livre que vous n’avez jamais senti de regard moqueur sur vous…

« Non, même à l’école. (...) »

