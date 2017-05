Il n'y a pas qu'à la SNCB où le personnel prend parfois des libertés avec le règlement: les TEC et la STIB aussi touchées

Des conducteurs ou d’autres membres du personnel des sociétés de transport qui prennent des libertés avec le règlement, ce n’est pas si rare… Même s’il s’agit d’une minorité, bien sûr, et s’ils sont malheureusement bien plus régulièrement victimes d’agressions qu’auteurs de dérapages.

Accro au GSM

Cela dit, il est clair qu’un conducteur de bus ou de train est plus souvent accro à son GSM qu’à un bout de pizza. En 2016, il y a eu 33 procès-verbaux dressés à l’encontre de conducteurs du groupe TEC pour usage de GSM au volant (il y avait eu 56 p.-v. en 2015… et même 110 en 2010).

Chauffeurs qui prient

Et à Bruxelles ? En 2010, une trentaine de conducteurs de la Stib avaient été pris le GSM à l’oreille ou la clope à la bouche. L’an dernier, le rapport de l’ombudsman de la société bruxelloise dénombrait 28 plaintes (sur 268) concernant le personnel de conduite de la société.

Au fil des ans, les clients qui sillonnent Bruxelles ont ainsi repéré des chauffeurs priant à bord (surtout pendant le ramadan… et le véhicule arrêté, précisons-le), d’autres qui conduisaient en jouant avec leur GSM ou en lisant leur journal… Même un qui conduisait affalé sur son siège, les pieds sur le tableau de bord ! Et un qui… dormait (au terminus, rassurez-vous. Il avait simplement manqué l’heure de son départ). Toutes choses qui ne font pas plaisir à son employeur, cela va de soi.

Heureusement, les faits les plus graves sont rarissimes. On pense ici à ce septuagénaire qui avait repris du service comme conducteur pour le compte du TEC et qui s’est fait condamner, en mars de cette année, pour attentat à la pudeur sur une jeune passagère âgée de 21 ans. À côté de ça, l’épisode de la pizza est presque folklorique !

