Jemeppe-sur-Sambre: Steven, le pédophile de 18 ans aux… 91 victimes, est sous mandat d'arrêt pour un mois

Steven, 18 ans, a été arrêté samedi dernier pour des faits graves : il est suspecté d’attentats aux mœurs avec violence et menaces, de favoriser la prostitution de mineures de moins de 16 ans… Le jeune homme qui demandait aux filles de se masturber a vu son mandat d’arrêt confirmé ce mardi devant la chambre du conseil de Namur !

91 victimes, dont certaines ont 12 ans, de nombreuses plaintes, plusieurs préventions extrêmement graves… Steven, un jeune homme de 18 ans originaire de Jemeppe-sur-Sambre, a de nombreux comptes à rendre à la justice. Ce mardi matin, la chambre du conseil de Namur a confirmé son mandat d’arrêt pour un mois. « Il était plutôt impassible quand il a appris la nouvelle », explique son avocat, M e Decamp.

Mais que faisait réellement Steven à ces jeunes filles, qui n’étaient parfois encore que des gamines ? Durant les années 2015 et 2016, il entrait en contact avec ces filles, âgées de 12 à 16 ans via les réseaux sociaux tels que Facebook. Une fois qu’il avait gagné leur confiance, le prédateur demandait si elles voulaient voir son sexe via la Webcam.

Des besoins tordus

Certaines acceptaient et le jeune homme se masturbait. En contrepartie, il leur demandait aussi de se masturber. Certaines le faisaient. Quelques-unes d’entre elles répondaient même à ses demandes les plus tordues...

