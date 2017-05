1-3 à Waasland: le Standard n'est plus... dernier!

Emond, Mmaee et Goreux ont apprécié leur soirée.

Le Standard a remporté son troisième match en déplacement cette saison (dont deux fois à Beveren). Il en a profité pour signer un six sur six inédit depuis le mois de septembre, lui permettant d’abandonner la lanterne rouge dans son groupe des Playoffs 2.

Le foot un mardi soir, c’est une idée géniale de la Ligue Pro. Et quand, comme ingrédient supplémentaire, vous ajoutez un match sans enjeu, cela donne une assistance où on cherche en vain les recruteurs de Manchester United et de Barcelone. Pourtant, dans une foule se limitant à un triste 2.000 spectateurs, soit la moyenne à quelques unités près de Waasland dans ces Playoffs 2, ils auraient été aisés à dénicher. Mais peine perdue.

En attendant, il faut bien satisfaire les détenteurs des droits télés. Surtout par rapport à ce qu’ils dépensent. Alors, avec leurs faibles moyens pour certains et la motivation laissée depuis longtemps aux vestiaires pour d’autres, les 22 acteurs ont tenté d’épater la galerie. Avec, comme enjeu pour le Standard, un succès à l’extérieur qui le boudait depuis le 12 février (une victoire précisément acquise à Waasland-Beveren) et un deuxième succès consécutif après celui obtenu, vendredi, contre Malines. Et pour trouver trace d’un 6 sur 6 en championnat, il fallait remonter au 25 septembre 2016. De quoi dresser, en deux objectifs pour un match, le résumé de la saison liégeoise.

Pour y parvenir, José Jeunechamps avait décidé d’opérer deux changements. La titularisation d’Arnaud Bodart dans le but liégeois était attendue, celle de Deom à la place de Marin peut-être un peu moins. Quant au poids offensif, en l’absence d’Orlando Sa (deuxième et dernier match de suspension) et de Belfodil (opéré), il reposait sur le duo Ryan Mmaee-Emond. Qui n’allait pas effectuer le déplacement pour rien puisque cette visite au Freethiel a permis aux deux attaquants d’enrichir leurs statistiques à trois minutes d’intervalle. Le Gaumais avait déclenché les hostilités en étant le premier à trouver le chemin des filets avec une certaine retenue par rapport à ses anciens supporters de Beveren, Mmaee lui répliquant dans la foulée en profitant d’un travail de Luchkevych.

Le travail, finalement, c’est peut-être ce qu’il aura manqué au Standard cette saison pour intégrer la cour des grands. Surtout quand on pense aux phases arrêtées.

Quand l’Union a égalisé dans la dernière minute au stade Roi Baudouin, c’était précisément sur un coup franc excentré. A Beveren, ce mardi, Gano a lui aussi réduit le score en profitant d’une phase similaire en surgissant dans le petit rectangle de Bodart. Sur les 47 buts encaissés par le club principautaire dans ce championnat, 16 l’ont déjà été sur une phase arrêtée. Voilà un chiffre qui va certainement interpeller le nouvel entraîneur du Standard quand celui-ci sera désigné dans les semaines à venir.

En attendant que la fumée devienne blanche du côté de ce nouveau coach, il ne reste plus qu’un tout dernier match pour que ce calvaire d’une saison pourrie se termine et pour enchaîner par un troisième succès consécutif puisque Edmilson, resté muet depuis le 27 novembre, s’était chargé d’entériner la victoire liégeoise dès la reprise. Et cette tentative s’effectuera contre le Lierse, histoire de confirmer l’abandon définitif de la lanterne rouge qui a accompagné le parcours du Standard dans les Playoffs 2. Et dont il s’est débarrassé, ce mardi soir, dans l’indifférence générale...