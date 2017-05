Toute la chaine de distribution des médicaments s'unit contre les produits falsifiés

Belga

Toutes les associations impliquées dans la chaîne de la distribution des médicaments à usage humain se sont unies pour former l’asbl Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO), chargée de garantir dès le 9 février 2019 que les médicaments qui circulent via les canaux de distribution officiels sont non falsifiés. « Ce modèle est unique en Europe », souligne le président de BeMVO, Pieter Boudrez.