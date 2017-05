Pas de cadeaux pour la fête des mères: la direction de l'école porte plainte après avoir reçu des menaces

Belga

La direction de l’école Singelijn à Woluwe-Saint-Lambert qui avait suscité la controverse après avoir décidé la semaine dernière de ne plus faire confectionner de cadeaux par les enfants dans le cadre scolaire pour la fête des mères et des pères, a porté plainte après avoir reçu des mails comportant des menaces de mort et des insultes, a indiqué le parquet de Bruxelles.