Un couple lesbien supprimé sur les stickers de la Croix Rouge de Flandre à la demande de la hiérarchie

Depuis fin avril, la Croix Rouge de Flandre a déjà vendu plus de 650.000 stickers, un record. Mais si nos confrères du Nieuwsblad font références au dessin du dessinateur Merho, c’est pour une autre raison…

Reconnu au nord du pays, c’est le dessinateur Merho qui a eu l’honneur de pouvoir illustrer les stickers vendus pour la bonne cause par la Croix Rouge de Flandre depuis fin avril. L’homme s’est inspiré des personnages de sa série à succès De Kiekeboes pour illustrer les stickers.

Il a ainsi dessiné Fanny, l’héroïne de sa bande-dessinnée, en train de faire du bouche-à-bouche à un homme, tout juste victime d’un malaise. On peut alors voir les autres personnages présents prétexter un malaise pour avoir, à leur tour, l’aide de la charmante jeune femme.

Sauf que sur le dessin initial, Merho avait dessiné, en plus des hommes, une autre femme, qui voulait elle aussi de l’aide : « À l’origine, il y avait une femme parmi les personnes qui faisaient semblant d’être mal. J’ai pensé que cela pouvait être une petite référence à la communauté LGBT », explique Merho au Nieuwsblad. « Mais les gens au-dessus ont voulu que je l’enlève », assure-t-il.

Du côté de la Croix Rouge, on confirme en effet cette demande : « Nous comprenons l’intention de Merho, mais nous trouvions que cela attirait trop l’attention par rapport à l’humour de la scène », explique An Luyten de la Croix Rouge de Flandre. « Nous soutenons la diversité, mais sur nos stickers, il faut que la blague saute aux yeux. Nous avons soumis le premier dessin à un public lors d’un test, et ils n’ont pas bien compris ».