Deux détenus de Forest et Lantin se plaignent de traitements inhumains: la Belgique condamnée par l'Europe

La Belgique vient d’être condamnée à verser 3.500 et 11.500 euros à deux détenus des prisons de Forest et Lantin par la Cour européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt rendu ce mardi. Ils se plaignaient de traitements inhumains.

Deux détenus avaient introduit une plainte pour traitements inhumains et dégradants liés à leur condition de détention. Le premier détenu, un Malien incarcéré à la prison de Forest, se plaignait de la taille de sa cellule (9m²) à partager avec deux autres détenus, de l’accès à la cour de promenade limité à une heure par jour, de l’accès aux douches limité à deux fois par semaine et du changement de draps et de serviettes toutes les trois semaines.

Le deuxième détenu, incarcéré à Lantin, pointait la taille de sa cellule (8,8m²) à partager avec un autre détenu, le temps de promenade limité à deux fois une heure par jour, sans autre sortie possible, de la présence des toilettes dans la cellule sans paravent, de la possibilité de fumer dans la cellule sans qu’un détecteur de fumée ne soit installé, et du changement des draps et des serviettes une fois par mois.

La Belgique a trois mois pour demander le réexamen de l’affaire.