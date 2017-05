Maltraitance dans une crèche d'Anvers: l'employée a reçu des menaces de mort depuis la diffusion des images!

Le parquet d’Anvers a ouvert, ce lundi, une enquête autour d’un cas de maltraitance dans lequel une employée d’une crèche locale est mise en cause. Les parents d’une petite fille de six mois avaient en effet alerté la directrice de la crèche anversoise, dans laquelle travaille la puéricultrice concernée, après avoir découvert des ecchymoses sur les jambes et la mâchoire de la fillette. La directrice a ensuite pu observer les actes de maltraitance dont a été victime l’enfant sur les images de caméras de surveillance.

C’est tout le pays qui a été choqué suite à la diffusion de ces images sur la chaîne locale anversoise ATV. L’enquête doit déterminer ce qui a poussé l’employée à agir de la sorte. Selon Het Nieuwsblad, elle aurait des problèmes d’ordre personnel depuis un petit temps.

Quoi qu’il en soit, son avocat est furieux suite à la diffusion de ces images. Il va d’ailleurs porter plainte contre X : « Ces images doivent faire partie de l’enquête », explique-t-il à nos confrères du Nieuwsblad. « Depuis qu’elles ont été diffusées, ma cliente reçoit des menaces de mort. Son nom et son adresse sont massivement partagés sur les réseaux sociaux ».

La puéricultrice a été remise en liberté conditionnelle après avoir été entendue par le juge d’instruction. L’enfant a été admis à l’hôpital, où elle est toujours hospitalisée actuellement.