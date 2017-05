Météo: profitez-en, il va faire très beau ce mardi et demain!

Belga

Mardi, les éclaircies, plus larges sur le sud-est, alterneront avec passages nuageux. Il fera généralement sec mais de légères précipitations ne sont pas exclues sur le nord-ouest dans l’après-midi et en soirée. Le temps sera chaud avec des maxima entre 20° en Hautes Fagnes, 23° à la mer et 25° ailleurs.