Hacker un métro? Ce n'est pas de la science-fiction!

Nous avons demandé à l’expert informatique judiciaire Luc Golvers, si un hacker pouvait vraiment prendre les commandes d’une machine via une attaque informatique. La réponse est… oui. « Car tout est de plus en plus piloté par software. Or, dès l’instant où il y a un logiciel, un bon informaticien peut le modifier. »

