Scandale dans une crèche d'Anvers: une puéricultrice arrêtée pour maltraitance sur des bébés (attention: vidéo choquante)

Jeudi dernier, des parents qui souhaitent garder l’anonymat ont remarqué des ecchymoses sur les jambes et la mâchoire de leur fillette, âgée de six mois. « J’ai remarqué cet hématome sur son visage », témoigne la jeune dame auprès de nos confrères de ATV. « En tant que jeune mère, je ne savais pas trop d’où cela pouvait venir. Il y en avait sur son visage et sur sa jambe. » C’est le médecin de famille qui, interloqué, a pris contact avec la crèche pour qu’ils mènent l’enquête. « Ce que les images des caméras de surveillance montrent est terrifiant. Il est incroyable qu’un tel monstre puisse garder des enfants. »

Le bébé est actuellement à l’hôpital où il reçoit des soins. La direction a rapidement réagi en portant plainte contre son employée. La puéricultrice a été remise en liberté conditionnelle après avoir été entendue par le juge d’instruction.