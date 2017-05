Standard: Hubert a repris les entraînements, Bodart sera titulaire

Le coach liégeois a annoncé que Guillaume Hubert (blessure au genou) a repris l’entraînement, tandis que Samy Mmaee (entorse), Merveille Bokadi (cheville), Mathieu Dossevi (entorse) Danilo (opération d’une dent) et Ishak Belfodil (opération du nez) ne sont pas opérationnels. Mais l’info du jour était bien sûr la signature d’un premier contrat professionnel pour le jeune gardien Arnaud Bodart (neveu de Gilbert Bodart), qui sera d’ailleurs titulaire pour les deux derniers matches de la saison, à Waasland-Beveren et face au Lierse. Philippe Vande Walle (entraîneur des gardiens) s’en réjouit : « J’avais déjà proposé à Jankovic de lui donner une chance au début des play-offs 2. Je n’aime pas parler d’une récompense, c’est plus une évolution naturelle. Il ne s’agit en rien d’un examen de passage. On lui donne deux matches pour qu’il confirme tout le bien qu’on pense de lui. C’est le moment idéal pour le lancer. »