Sofiane Hanni après le partage d'Anderlecht à Bruges (1-1): «L'important était de ne pas perdre»

Les Mauves ont semblé jouer pour ne pas perdre, sur le terrain de leur plus grand rival (1-1), qui pouvait revenir à un point des Bruxellois en cas de victoire.« On s’attendait à une équipe brugeoise qui venait nous chercher très haut », déclarait le capitaine anderlechtois Sofiane Hanni, buteur sur coup franc. « On a bien débuté, mais dès qu’on a marqué, on a reculé puis encaissé ce but. C’est dommage », déplorait-il.

« En seconde période, on a fait le match qu’il fallait, on a joué en contre. L’important était de ne pas perdre… même si on voulait quand même gagner. Mais on n’a pas fait un match parfait ce dimanche », a-t-il conclu.