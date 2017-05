Le «Topper» entre le FC Bruges et Anderlecht arrêté durant quelques minutes: le kop brugeois avait lancé des fumigènes et des pétards sur le terrain (photo)

Lors de la rencontre entre le FC Bruges et le Sporting Anderlecht, les échanges ont dû être brièvement arrêtés en raison de jets de projectiles et fumigènes sur le terrain par certains supporters brugeois.

Stupeurs après l’heure de jeu dans le choc entre le Club de Bruges et Anderlecht. Après un penalty sifflé contre les locaux et dont la conversion était manquée par Youri Tielemans, le match était une première fois arrêté pour un jet de pétards et de fumigènes sur le terrain par le kop brugeois vers le but de Frank Boeckx. Certains projectiles touchaient même Wim Smet, l’assistant de Mr Delferiere derrière le but, qui s’écroulait sur la pelouse.

Après trois minutes d’interruption et un appel du speaker, le match pouvait reprendre…

Photos : Belga