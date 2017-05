Plus de plastiques que de poissons? Pour lutter contre ça, des collaborateurs de l'UE ramassent les ordures sur la plage d'Ostende

Au total, près de 400 personnes étaient réunies dimanche à 14h au Thermae Palace Hotel à Ostende afin de ramasser plastiques et objets en tout genre traînant sur la plage. Par cette collecte de déchets, l’Union européenne veut montrer qu’elle est prête à s’investir contre la pollution maritime.

Chaque année, 6,5 millions de tonnes de déchets finissent dans les océans. D’après les estimations, d’ici 2050, il y aura dans les mers plus de plastique que de poissons. L’Union européenne s’est donné pour objectif d’empêcher qu’une telle chose ne se produise. Pour ce faire, elle a décidé d’attaquer le problème à la source en s’engageant notamment dans le recyclage et en évitant le gaspillage. Par ailleurs, le Fonds européen pour les Affaires maritimes et la Pêche travaille à un plan spécifique contre la pollution plastique.

Cette opération de nettoyage est un prélude à la quatrième conférence annuelle Our ocean, qui se tiendra les 5 et 6 octobre 2017 à Malte, le pays d’origine du commissaire européen à l’Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche, Karmenu Vella. Quelque 1.000 personnes devraient participer à cette conférence.