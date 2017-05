Le stade Constant Vanden Stock a célébré le partage à Bruges comme une victoire (photos+vidéos)

La direction du club bruxellois avait annoncé que les matches en déplacement à Bruges (15 mai) et Charleroi (18 mai) seraient diffusés sur écran géant au stade Constant Vanden Stock.

Anderlecht a gardé quatre points d’avance à deux journées de la fin du championnat suite à son partage 1-1 à Bruges, dimanche, lors de la huitième journée des playoffs. Un résultat célébré par les dizaines de milliers de supporters bruxellois réunis au stade Constant Vanden Stock pour suivre le match sur écran géant.

Les supporters d’Anderlecht se sont réunis dans et autour du stade Constant Vanden Stock pour célébrer le titre, qui serait arrivé avec une victoire à Bruges. Dans les rues et cafés aux alentours du Parc Astrid, l’ambiance était à la fête dès avant le coup d’envoi. Les chants «Champions à Bruges» et Anderlecht champion» résonnaient.

Dans le rond central du stade trônait un grand cube avec quatre écrans géants. Sous les yeux de Michel Verschueren, la Tribune 1 s’est remplie une heure avant le coup d’envoi. Au premier coup de sifflet de l’arbitre, environ 10.000 supporters étaient déjà présents dans le stade.

Le parc Astrid a explosé dès la septième minute et le but de Sofiane Hanni. Les Mauves ont été champions pendant une petite demi-heure, jusqu’au but de Ruud Vormer.

En deuxième mi-temps, la montée de Teordoczyk a réchauffé l’ambiance. Le penalty sifflé pour une faute sur Acheampong a enflammé le stade. Mais Youri Tielemans a manqué la conversion.

Le stade a retenu son souffle lorsque Touba a hérité d’une belle occasion. Le coup de sifflet final a été accueilli avec joie par les supporters bruxellois, qui ont célébré ce partage comme une victoire.

Une fête avait été préparée à Bruxelles, mais le champagne devra encore rester au frais pendant au moins quatre jours et le déplacement à Charleroi.

