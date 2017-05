Gand – Charleroi (1-1): à dix, les Zèbres arrachent un point après un match appliqué

Réduit à dix dès la 24e minute de jeu, Charleroi est allé chercher un match nul 1 but partout (mi-temps : 1-1) à La Gantoise pour le compte de la 8e journée des Playoffs 1 de la Jupiler Pro League, dimanche. La formation de Felice Mazzu revient à hauteur d’Ostende à la 4e place en championnat. Les Ostendais ont été battus 3-1 à Zulte Waregem samedi soir.

Les deux équipes avaient mis du temps à rentrer dans leur match. Les Gantois avaient la possession du ballon durant les vingt premières minutes, mais mis à part une petite possibilité d’Asare qui butait face à Penneteau, le spectacle était assez pauvre.

Il fallait attendre la 23e minute pour que le match s’emballe. Clément Tainmont était exclu pour une semelle sur le pied de son ex-coéquipier Jérémy Perbet.

Les Carolos allaient donc devoir terminer le match à dix. Dans la foulée, Gand se voyait refuser un but pour une position de hors-jeu de Perbet.

Et contre le cours du jeu, c’est les hommes de Mazzù qui prenaient l’avantage peu avant la demi-heure de jeu. Saglik donnait un coup franc qui n’était touché par aucun de ses coéquipiers et qui filait dans les filets de Kalinic (0-1, 28e). Un but qui fait polémique car Marcq, qui avait tenté de reprendre le cuir, était hors jeu et influençait l’action.

C’était pourtant un avantage de courte durée pour les visiteurs, car Damien Marcq se rendait coupable d’une nouvelle faute de main dans son rectangle en laissant traîner son bras sur un contrôle anodin… Kubo égalisait ainsi sur le penalty logiquement sifflé par Mr Visseur (1-1, 40e).

En fin de première période, les Gantois se procuraient une belle opportunité de prendre l’avantage mais Penneteau sauvait les siens. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score de 1-1.

En seconde période, Gand essayait de prendre l’avantage mais son jeu était trop stéréotypé pour vraiment inquiéter Charleroi, qui devait toutefois compter sur Penneteau pour préserver ce score de parité. Les Zèbres, bien repliés, jouaient quant à eux le coup en contre.

Le marquoir n’évoluait finalement pas, malgré un carton rouge de Louis Verstraete dans le camp gantois dans le temps additionnel.

Avec ce partage (1-1), les Zèbres rejoignent Ostende au classement avec 34 points, mais sont derrière les Côtiers au classement à cause du demi-point. Les hommes de Mazzù sont donc toujours 5e. Gand, avec 38 unités, reste sur le podium derrière Anderlecht et Bruges.