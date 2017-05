Tir de missile nord-coréen: les présidents chinois et russe "préoccupés"

La Russie et la Chine sont «préoccupées par l’escalade des tensions» dans la péninsule coréenne après le tir d’un missile par la Corée du Nord en violation des résolutions de l’ONU, a indiqué dimanche le Kremlin.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping «ont discuté en détail de la situation dans la péninsule coréenne» lors d’une rencontre à Pékin et «les deux parties ont exprimé leur préoccupation pour l’escalade des tensions», a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. La Chine avait auparavant fait part de son opposition «aux violations par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité» et appelé toutes les parties en présence à «la retenue».

La Corée du Nord a tiré dimanche matin un missile balistique qui a parcouru environ 700 km avant de s’abimer en mer du Japon, selon l’armée sud-coréenne. Vladimir Poutine et Xi Jinping se sont entretenus lors d’une rencontre bilatérale, puis autour d’un déjeuner de travail, après avoir participé dans la matinée à l’ouverture du sommet des Nouvelles routes de la soie à Pékin.

A l’heure où Pékin réunit un sommet consacré à son projet de Nouvelles routes de la soie, ce nouveau tir apparaît comme une provocation envers la Chine, qui n’a cessé de mettre Pyongyang en garde ces derniers mois contre de nouveaux essais de missiles ou de charges nucléaires.

Depuis l’arrivée de Donald Trump fin janvier à la Maison Blanche, la tension est montée d’un cran dans la péninsule coréenne, l’administration américaine avertissant que l’option militaire était «sur la table» pour contraindre le régime de Kim Jong-Un d’abandonner son programme nucléaire.

Washington compte sur Pékin pour convaincre son petit voisin. La Chine applique les sanctions internationales contre la Corée du Nord et a récemment annoncé la fin de ses achats de charbon à ce pays. Mais Pékin met en garde contre tout recours à la force et redoute le chaos à sa frontière que pourrait entrainer un conflit dans la Péninsule.