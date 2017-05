Gillet: «Quand l'envie prend le pas sur les certitudes…»

Une escapade sur le chemin du bonheur qui doit servir d’exemple pour le futur liégeois. L’espace de nonante minutes, les Principautaires ont enfilé un bleu de travail en parfaite adéquation avec les attentes de Sclessin. Un stade qui, pour une fois au cours de cette année noire, a perçu des valeurs ancestrales dans la tête et les jambes de ses idoles. De l’abnégation, de l’euphorie dans les duels et un désir de mouiller le maillot. Rien de magique en soi mais une philosophie maintes fois réclamées sans recevoir l’écho escompté… « Trop sûrs de leur place, certains joueurs n’avaient affiché aucune envie lors de la compétition régulière mais, cette fois, on a enfin senti un vrai bloc sur le terrain », souffle Jurgen Cavens, un ancien de la maison. « Cela doit certainement provenir de la rage de vaincre des habituels remplaçants. Je ne veux pas faire le vieux jeu mais, à mon époque, le moindre manque de grinta se transformait en une déferlante de critiques dans les tribunes. Désormais, le public est plus calme mais il n’est pas dupe… Il sait que le redressement du club passera par une mentalité de guerrier ».

Un raccourci dans la recherche de solutions pour les Rouches mais un début de réponse quand on voit que l’absence de plusieurs leaders n’a pas eu d’effet sur la qualité du jeu proposé. « Je dirais même que, cette fois, on a vu un enchaînement de passes susceptibles de créer du danger. Sans les arrêts de leur gardien, les Malinois auraient reçu une véritable gifle face à des joueurs habituellement amorphes. Je suis persuadé que cette victoire donnera des idées à la direction. Il ne sert à rien d’engager des pseudos stars si celles-ci ne comprennent pas qu’il est primordial de s’impliquer. Je ne suis personne pour critiquer mais le niveau de jeu régulièrement affiché par les cadres liégeois avait de quoi faire peur. Ici, ce sont des gamins qui ont pris le pouvoir et ils ont prouvé que l’envie pouvait déplacer des montagnes ».

« Du pain sur la planche »

Un succès intéressant mais qui ne doit pas verser dans une douce illusion : le Standard vient de se relever mais il est encore loin de courir vers de nouveaux trophées. « Pour cela, il faudra preuve de discernement durant l’été. Beaucoup d’histoires ont écorné l’image du vestiaire donc de gros changements sont à prévoir. Et le coach qui va débarquer aura du pain sur la planche. Entre battre Malines et se mêler à la course au titre, il y a un monde de différence. Avant d’évoquer de futurs objectifs, mes anciennes couleurs doivent travailler dans l’ombre et se baser sur les bonnes choses entrevues vendredi dernier. Ne pas évoquer le titre et surtout éviter de faire parler de soi. Un retour aux sources historiques du club tout en donnant une chance à ceux qui, désormais, enfilent le maillot liégeois avec fierté. Les autres peuvent ranger leurs certitudes et aller voir ailleurs… »