Tour d'Italie: Gorka Izagirre s'impose légèrement détaché, Bob Jungels reste en rose

Afp

Gorka Izagirre (Movistar) a remporté la 8e étape du Tour d’Italie, samedi, entre Molfetta et Peschici (189 km). L’Espagnol s’est détaché du groupe d’échappés dont il faisait partie dans le dernier kilomètre et s’est imposé devant l’Italien Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) et l’Espagnol Luis Leon Sanchez (Astana).