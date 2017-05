Recep Erdogan tacle Yvan Mayeur avant le sommet de l'OTAN dans la capitale: «Qu'il pense d'abord à garder les rues de Bruxelles propres»

Yvan Mayeur a déjà eu maille à partir avec les autorités turques. Et il semble que ce ne soit pas près de se conclure. La rumeur a couru que le président Erdogan arriverait à Bruxelles 12 à 24 heures avant le sommet de l’OTAN des 24 et 25 mai prochains. Et les services de sécurité craignent que cela provoque des manifestations dans un sens et dans l’autre. De quoi les mettre encore plus sur les dents alors qu’ils aurait déjà beaucoup à faire avec la présence des chefs d’Etat, pendant le sommet.

Yvan Mayeur, bourgmestre de Bruxelles ne veut donc pas du président turc à l’avance dans la capitale. « Je suis catégorique, il n’y aura aucun rassemblement ou mobilisation de soutien à M. Erdogan autorisé sur le territoire bruxellois à l’occasion de cette visite, je vais d’ailleurs en informer officiellement les autorités turques. Il n’est pas question que Monsieur Erdogan vienne faire sa petite fête ici à Bruxelles alors que les services de police devront déjà gérer le président américain Donald Trump », a-t-il déclaré à L’Echo.

« Je ne viens pas visiter Bruxelles »

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Recep Erdogan, qui en en profité pour se moquer de Bruxelles et de son bourgmestre. « Cet homme n'est pas un représentant de l'OTAN. Je ne viens pas visiter la ville de Bruxelles ou les membres du gouvernement belge. Je viens au sommet de l'OTAN », a-t-il réagi. Et de menacer : « Voyons si ce bourgmestre et le gouvernement belge sont assez audacieux et puissants (pour me faire interdire). Qu'il pense d'abord à garder les rues de Bruxelles propres ».