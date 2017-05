Une école de l'agglomération de Bruxelles décide de ne pas célébrer la fête des mères: les parents s'indignent

Au nom de la diversité et des nouveaux types de familles, l’école Singelijn a annoncé que les enfants ne feraient pas de cadeaux pour la fête des mères dans le cadre scolaire. Une décision qui a choqué de nombreux parents d’élèves de cette école.

Crise parents-profs à l’école Singelijn de Woluwe-Saint-Lambert. La décision prise par la direction de cette école à pédagogie active suscite de vives réactions parmi les parents d’élèves. Ce mercredi, ils ont reçu un mail qui décrétait que les enfants ne feraient pas de cadeau à l’occasion de la fête des mères du dimanche 14 mai.

Voici le contenu du communiqué de l’école :

À l’école Singelijn, nous sommes fiers d’avoir une grande diversité de familles et de cultures dans toutes leurs richesses et complexité.

Afin de permettre à celles-ci de célébrer –- ou pas –- les fêtes des mères et des pères de la manière qui leur semble la plus juste, l’ensemble de l’école pédagogique a pris la décision de ne plus faire faire de cadeaux par les enfants dans le cadre scolaire

Nous vous souhaitons de beaux moments en famille, quelle qu’elle soi !

De vives réactions

Cette décision n’est pas anodine. Dans la plupart des écoles, la tradition est d’organiser des ateliers de créations de petits cadeaux destinés aux parents. Un père s’exclame sur Facebook: «Quand l’école de tes enfants met à mort la fête des mères, tu te demandes si certains directeurs d’écoles et leurs équipes pédagogiques ne s’égarent pas totalement dans leur quête délirante de toujours plus d’égalité. Un enfant qui offre à sa maman chérie un cadeau fabriqué de ses petites mains innocentes à l’école, c’est un acte qui mérite d’être glorifié par toutes les cultures».

Le journal Le Soir a contacté le directeur de l’école qui a réagi à la polémique. Il avoue «avoir complètement sous-estimé l’impact émotionnel» et annonce avoir envoyé un second courrier d’explications ce jeudi.