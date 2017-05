Seniors: vieillir, oui, mais à domicile !

Le vieillissement de la population est une réalité. Pourtant, de plus en plus de Belges souhaitent rester chez eux et n’ont pas envie d’aller dans une maison de repos. Du coup, des solutions existent comme l’adaptation du domicile.

Au-delà de la croissance en volume de la population, les prévisions démographiques, pour la Belgique, font état d’un glissement de la concentration de population vers les catégories d’âge plus élevées. C’est ainsi qu’on prévoit qu’en 2060, environ 9,1% de la population aura plus de 80 ans. Ce qui n’est pas sans conséquence sur la vie sociale.

De plus en plus d’aînés souhaitent garder leur autonomie le plus longtemps possible et rêvent d’une fin de vie à domicile et non en maison de repos. Du coup, il convient d’adapter le domicile des personnes âgées au vieillissement. Les habitations sont en effet rarement conçues en fonction de la vieillesse. Or, il existe désormais toute une série de services, de possibilités, d’évolutions et de nouveautés qui vont aider la personne âgée à rester le plus longtemps possible chez elle, en toute sécurité.

Eviter les chutes

« L’aménagement du domicile est primordial dans le cadre du maintien à domicile car un logement non adapté peut être un facteur aggravant la perte d’autonomie pour des personnes déjà fragilisées », explique Isabelle Boyer, responsable du service produits à la Centrale de Soins à Domicile (CSD), chez Solidaris. « Aménager permet de préserver l’autonomie et de lutter contre les risques de chute. Le logement peut en effet devenir dangereux, à un moment donné, et il convient de limiter les risques d’accidents pour préserver l’autonomie dans la vie quotidienne. Ces aménagements apportent également un sentiment de sécurité aux personnes qui désirent rester chez elles », ajoute-t-elle.

Evolution Technologique

Pour aider la personne à rester à domicile, la CSD propose divers services dont la livraison de repas chauds mais aussi un service de télé-vigilance et un autre de brico-dépannage. La télé-vigilance, par exemple, s’adapte à l’évolution technologique. « Cela va désormais au-delà du simple bouton poussoir qui existe depuis des années et sur lequel la personne appuie quand elle tombe », poursuit Isabelle Boyer. « Aujourd’hui, les portes peuvent être ouvertes à distance via un système de serrure sécurisée dont l’ouverture est accessible via une application sur le smartphone. On peut vérifier si la personne, via des détecteurs de mouvements, a ouvert ou pas son frigo pendant la journée, d’où l’importance de bien connaître les habitudes de vie des personnes par l’élaboration d’un plan d’intervention personnalisé », ajoute la responsable du service produits.

La CSD propose également un service de brico-dépannage (grâce auquel des ouvriers peuvent venir effectuer des petits travaux de bricolage au service des personnes âgées) ainsi que du prêt de matériel (lits médicalisés, chaises roulantes, soulève-malades…) pour une prise en charge globale des seniors qui veulent rester chez eux. l