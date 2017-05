Gros problème au SPW: des milliers de Wallons se plaignent de la taxe TV

Le 1er octobre 2012, Dominique, une Liégeoise de 54 ans, reçoit une invitation à payer sa redevance TV. Montant : 100 euros, dont elle s’acquitte avant l’échéance de sa facture. Elle pense fort logiquement l’affaire pliée mais, quatre ans et demi plus tard, à sa plus grande surprise, elle reçoit une mise en demeure d’un cabinet d’huissiers pour payer un montant encore plus élevé.

> De nombreux Wallons ont subi les conséquence de ce problème au SPW.

> Les personnes concernées doivent payer des sommes élevées à cause des arriérés.

> De nombreuses plaintes ont été déposées chez Test-Achat.