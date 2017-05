L'incroyable erreur de Proximus qui n'a pas plu aux supporters de Charleroi

Vous avez peut-être reçu, ce jeudi, l’email suivant de Proximus : « Félicitations ! Vous faites partie des 11 gagnants de notre concours. Le jeudi 18 mai, un des joueurs du Sporting de Charleroi jouera le match contre Anderlecht avec votre prénom sur son maillot. Et ce n’est pas tout… Vous pourrez l’accompagner pour monter sur le terrain et ensuite assister au match en compagnie de deux autres personnes. Nous vous fixons rendez-vous ce jeudi 18 mai à 19h45 devant la boutique du club. Un responsable du club vous y remettra vos 3 tickets pour le match ainsi que des jetons boissons et vous guidera pour accompagner votre joueur sur le terrain. Nous vous souhaitons déjà un excellent match ».

Si oui, eh bien sachez qu’il s’agit d’une erreur de la part de Proximus. La preuve, un nouveau email a été envoyé quelques minutes plus tard. « Vous avez reçu il y a quelques minutes, un e-mail vous informant que vous aviez gagné au concours #ProcheDesZèbres. Nous vous prions de nous excuser, une erreur a été commise au moment de l’envoi et cet e-mail ne vous était malheureusement pas destiné. Les gagnants seront avertis personnellement demain. Nous vous souhaitons une agréable soirée ».

Cette erreur de Proximus n’a évidemment pas plu aux supporters de Charleroi qui ont reçu les deux emails…