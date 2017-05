Crash mortel avenue Louise: les réseaux sociaux rendent hommage à Sabrina et Ouassim

Suite au décès tragique de Sabrina, 20 ans, et Ouassim, 24 ans , sur l’avenue Louise, ce mardi soir, les réseaux sociaux se sont enflammés. De nombreux hommages et témoignages de soutien ont afflué pour aider la famille à mieux comprendre les faits qui se sont déroulés à la sortie du tunnel Bailli. D’autres internautes ont pris le parti des policiers et dénoncent l’inconscience du motard.

Une pluie d’hommages s’est abattue sur les réseaux sociaux ces dernières 24h. La plupart ont salué la bonté et le courage des deux jeunes amoureux, Sabrina et Ouassim. « Elle a été une jeune fille, bénévole dans nos projets de solidarité nord sud. Je la revois encore charger des cartables de fournitures scolaires pour les donner à des jeunes étudiant orphelins au Maroc. Plus récemment elle projetait de faire sa vie et de se marier. », peut-on lire parmi les publications qui honorent cette dernière.

Les témoignages d’affection envers Ouassim affluent aussi. « Aujourd’hui, c’est plus qu’un frère que l’on a perdu. Condoléances à la famille, courage et force à eux pour cette épreuve. Je n’ai pas les mots, juste des larmes. »

Un expert judiciaire a été dépêché sur les lieux du drame mardi soir. Le parquet de Bruxelles assurait dans un communiqué le lendemain, que l’expertise confirmait plutôt la thèse de l’accident.