Scandale chez les jeunes cdH: le bilan financier est catastrophique, deux anciens membres du comité pointés du doigt pour des largesses personnelles

Rédaction en ligne

Les Jeunes cdH se trouvent actuellement en pleine tourmente. En cause, une situation financière catastrophique, avec des déficits de 42.000 euros pour 2014 et pour 2015 ! En cause, une mauvaise gestion et surtout des largesses pour des anciens membres du comité. Deux personnes sont principalement pointées du doigt et devront rendre de l’argent à l’organisation.