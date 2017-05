Les ennuis ne sont pas terminés pour Mouscron: Westerlo ne se résoud pas à la relégation en D1B et attend la motivation de la CBAS

Le club attend la motivation de la CBAS avant de décider des éventuelles actions suivantes. Un recours à la justice civile, contraire aux règlements de l’Union belge de football, n’est pas exclu.

«Tout le monde sait que Mouscron est dirigé par des agents. C’est contraire au règlement. C’était déjà le cas l’an dernier. Pourtant personne ne s’y oppose», a expliqué le manager Herman Wynants. «L’an dernier la commission des Licences avait dit clairement qu’il fallait savoir d’où venait l’argent. Le règlement a même été renforcé, mais il semble que cela n’a pas été suivi mercredi.»

Herman Wynants n’a aucun doute quant à l’avenir. «Nous ne nous satisfaisons pas avec la relégation. Nous attendons d’abord la motivation de la CBAS. Il doit arriver dans les dix jours et nous envisagerons ensuite les mesures à prendre. Les règlements ne peuvent pas être établis pour la forme. Ils doivent être appliqués. Je reste combattif.»

L’avocat Alexander Vantyghem explique: «Une décision hallucinante a été prise par la CBAS. C’est pourquoi différentes mesures sont possibles et nécessaires. Après avoir reçu la motivation, il existera trois possibilités. Nous pouvons nous tourner vers la justice civile, en opposition aux règlements fédéraux. En second lieu, on peut se tourner vers les autorités de la concurrence. Enfin, il reste une ouverture eu sein même des règlements fédéraux. Si Mouscron a fait de fausses déclarations, la licence pourrait encore être retirée. Westerlo va continuer à enquêter.»

Une possible reprise du club par des actionnaires chinois a été jugée par Wynants comme un non-sens. «Il n’en est pas question en ce moment. Nous nous concentrons que la question de la licence et c’est tout.»