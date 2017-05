Météo: l'IRM lance une alerte jaune aux orages en fin de journée

Jeudi, le temps sera d’abord le plus souvent sec. Mais des averses localement orageuses envahiront le pays dans l’après-midi et en soirée. Les maxima seront proches de 21 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

La nébulosité augmentera à partir du sud et quelques faibles pluies ou averses pourront déjà se produire par endroits en matinée. L’après-midi, l’atmosphère deviendra instable: des averses se déclencheront et, en fin de journée, elles pourront localement devenir orageuses. Le risque d’orage semble être plus marqué dans le nord et le nord-ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 17 ou 18 degrés en haute Belgique et 21 ou 22 degrés dans le centre du pays. L’IRM lance toutefois une alerte jaune aux orages sur tout le pays.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, après quelques averses, le risque d’orage s’estompera. Il fera assez doux sous les nuages avec des minima de 10 à 13 degrés.

Vendredi matin, le ciel sera toujours très nuageux avec, surtout dans le nord et l’est du pays, de la pluie ou des averses. Ensuite, une période de temps sec avec des éclaircies s’installera sur la Belgique. Les averses éventuellement accompagnées d’orage feront leur retour dans le courant de l’après-midi et en soirée. Il fera chaud avec des températures de 17 à 19 degrés à la mer ainsi qu’en Ardenne et de 19 à 21 degrés ailleurs.

Samedi et dimanche, le temps sera toujours instable avec la possibilité d’orages. Les maxima oscilleront entre 16 et 20 degrés.