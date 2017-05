Un an que le prince Laurent ne représente plus le Roi...

Pierre Nizet

Cela fait, à deux jours près, un an que le prince Laurent n’a plus officiellement représenté son frère, le Roi des Belges. La dernière fois qu’il a été sollicité, c’était le 9 mai 2016 à Liège. À l’époque, le fils d’Albert et de Paola s’était rendu à la commémoration du 71e anniversaire de la libération des camps de concentration et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La cérémonie s’était déroulée au Monument National à la Résistance à Liège.