Décès de deux jeunes après une course poursuite à Ixelles: l'expert confirme la version des policiers

Mardi soir, Wassim Toumi et son amie Sabrina ont percuté une voiture de police sur l’avenue Louise, lors d’une course-poursuite avec les autorités. Les deux jeunes n’ont pas survécu. Un expert judiciaire est descendu sur place et tend à confirmer la version des policiers. Les proches de Wassim sont choqués et interloqués des circonstances de l’accident.