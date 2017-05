Mauvaise nouvelle pour les consommateurs: le prix de l'eau devrait une nouvelle fois augmenter en juillet prochain

Selon le journal l’Echo, la Société Publique de Gestion des Eaux (SPGE) envisage une augmentation de quelque 5 % du prix de l’eau, et ce dès ce mois de juillet.

Chargée entre autres de l’assainissement des eaux usées en Wallonie, la SPGE présente une dette importante (NDR : 1 milliard 850 millions d’euros, selon nos confrères).

« On n’a pas voulu multiplier par quatre ou par cinq le prix de l’eau et impacter la même génération de Wallons pour rattraper tous les retards qu’on avait en matière d’assainissement des eaux. Donc pour lisser dans le temps les augmentations du prix de l’eau, on a eu recourt à un emprunt », a expliqué Philippe Delcuve, directeur financier de la SPGE.

La SPGE précise que cette fois, les investissements sont faits et que ce sera la dernière fois qu’il y aura une augmentation si importante.

Avant d’être officielle, cette augmentation doit encore recevoir l’aval des autorités wallonnes.