Football Leaks: la Fifa enquête sur le transfert de Pogba et les 49 millions d'euros de commission de son agent

À en croire les informations de Mediapart, « les documents Football Leaks révèlent que l’agent de l’international français, Mino Raiola, a perçu 49 millions d’euros sur ce seul transfert, grâce à un conflit d’intérêts hors norme : il était à la fois l’agent de la Juventus, de Manchester et du joueur ».

Toujours selon cette même source, « la Fifa enquête sur les dessous peu reluisants du plus gros transfert de l’histoire du foot. Selon nos informations, la fédération internationale a ouvert en toute discrétion, le 16 septembre 2016, une enquête sur la vente, un mois et demi plus tôt, de l’international français Paul Pogba par la Juventus de Turin à Manchester United, pour la somme record de 105 millions d’euros ».