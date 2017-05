Le cycliste Christopher Froome renversé par un automobiliste en France (photo)

Chris Froome s’entraîne avec son équipe près de Beausoleil dans le sud de la France en vue de la Grande boucle.

« Je viens être renversé par un conducteur impatient qui m'a suivi sur le trottoir! Heureusement, je vais bien. Le conducteur a continué! » a commenté le coureur sur twitter.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo