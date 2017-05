Le boss du transporteur Jost, perquisitionné, sous mandat d'arrêt

Après deux descentes d’enquêteurs en Flandre en mars dans le secteur du transport, Jost a été la cible d’une opération judiciaire ce lundi, pour soupçons de dumping social. Treize localités, dont beaucoup de communes verviétoises, ont vu débarquer des enquêteurs. Et quatre personnes ont été emmenées. En soirée, on apprenait, auprès de l’entreprise, que trois mandats d’arrêt avaient été confirmés dans le cadre d’une détention préventive.

La police judiciaire fédérale a visé le groupe Jost et effectué des perquisitions sur une quinzaine de sites, ce lundi. La cible était la fraude au dumping social. « On a perdu plus de 6.000 emplois de chauffeurs belges depuis 2008 », explique le permanent UBT (FGTB), Daniel Maratta.

