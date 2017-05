Le boss du transporteur Jost, perquisitionné et placé sous mandat d'arrêt, comparaîtra devant la chambre du conseil de Liège

Après deux descentes d’enquêteurs en Flandre en mars dans le secteur du transport, Jost a été la cible d’une opération judiciaire ce lundi, pour soupçons de dumping social. Treize localités, dont beaucoup de communes verviétoises, ont vu débarquer des enquêteurs. Et quatre personnes ont été emmenées. En soirée, on apprenait, auprès de l’entreprise, que trois mandats d’arrêt avaient été confirmés dans le cadre d’une détention préventive. Ils comparaîtront dans les cinq jours devant la chambre du conseil de Liège. La quatrième personne privée de liberté lundi reste inculpée, mais a été remise en liberté sous conditions.

Yves Bastin et Belga

La police judiciaire fédérale a visé le groupe Jost et effectué des perquisitions sur une quinzaine de sites, ce lundi. La cible était la fraude au dumping social. « On a perdu plus de 6.000 emplois de chauffeurs belges depuis 2008 », explique le permanent UBT (FGTB), Daniel Maratta. Le patron de la société a été placé sous mandat d’arrêt.

Les trois personnes placés sous mandat d’arrêt sont inculpés de participation comme dirigeant d’une organisation criminelle, de traite d’êtres humains, de blanchiment, de faux et usage de faux social, d’escroquerie en droit pénal social, d’absence de déclaration immédiate à l’emploi (Dimona), de déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations sociales, de non-paiement de cotisations à l’ONSS et de défaut de paiement de la rémunération en tant qu’employeur.

La quatrième personne remise en liberté sous conditions est inculpée des mêmes chefs d’accusation mais en tant que membre d’une organisation criminelle, non en tant que dirigeant.

Pour rappel, la série de perquisitions lundi en Belgique a été menée par la police judiciaire fédérale de Liège sous la direction d’un magistrat instructeur spécialisé en matière financière (Division Liège), en collaboration avec les services d’inspection sociale compétents. Les villes concernées étaient Stavelot, Jalhay, Stoumont, Chaudfontaine, Waimes, Herstal, Herve, Grâce-Hollogne, Nivelles, Wavre-Sainte-Catherine, Anvers, Kontich, Zaventem et Ypres. Le parquet fédéral a ajouté que des perquisitions ont aussi été menées en Roumanie et au Luxembourg.

L’entreprise est suspectée de faire du dumping social en recrutant en Europe de l’Est des conducteurs de camions pour les faire travailler en Belgique aux conditions d’emploi de leur pays d’origine. Il y aurait 1.100 chauffeurs employés de cette manière. Le manque à gagner pour la sécurité sociale belge s’élèverait à quelque 55 millions d’euros entre 2014 et 2016.

