Meurtre de Valentin Beghin, écrasé volontairement à Tournai: au volant de sa BMW, Alexandro Nicoletti a commis l'irréparable

Suite au décès de Valentin Beghin, écrasé volontairement par une BMW sur la chaussée de Bruxelles, une instruction a été ouverte pour homicide volontaire et le Bernissartois Alexandro Nicoletti a été placé sous mandat d’arrêt.

Horrible, il n’y a pas d’autre mot pour qualifier le décès de Valentin Beghin, jeune habitant de Mourcourt né le 1 juin 1993. Dimanche matin, devant le dancing le Come Back, à la chaussée de Bruxelles, il a été écrasé volontairement par Alexandro Nicoletti, jeune homme de 21 ans originaire de Blaton et connu au parquet pour un dossier en matière de stupéfiants qui date de cette année 2017. Le Premier substitut du procureur du Roi, Frédéric Bariseau, nous en a appris plus sur les circonstances qui ont amené à la mort de Valentin Beghin.

La victime Valentin Beghin

« Vers 7h50, une dispute a éclaté sur le parking du Come Back. Cette dispute impliquait le jeune originaire de Blaton. Il était au volant de son véhicule, sa compagne à côté et il discutait vivement avec une autre personne ». Tout ce petit monde venait du Cap’tain. « Énervé par cette altercation, le jeune de Blaton a effectué une marche arrière rapide », explique Frédéric Bariseau, « en effectuant cette manœuvre, il a failli percuter un groupe dans lequel se trouvait la victime ».

Ce groupe de jeunes manifeste son mécontentement auprès d’Alexandro Nicoletti. Celui-ci ne se laisse pas faire. Il sort de sa BMW grise et menace les jeunes avec un couteau. Au lieu de quitter définitivement les lieux, Alexandro Nicoletti remonte dans sa BMW et fait un demi-tour rapide sur la chaussée de Bruxelles pour foncer sur le groupe.

