Stephane Bern ne se voit pas en politique: l'animateur, ami de longue date d'Emmanuel Macron, verrait par contre bien une femme Premier ministre

L’animateur vedette de France 2, souvent reçu à l’Élysée ces dernières années, ne mélange pas amitié et politique. Même s’il se dit «ravi» de la victoire du candidat d’En marche!

Aperçu dans l’entourage d’Emmanuel Macron au soir du premier tour, Stéphane Bern n’a pas cherché à cacher son amitié de longue date pour le nouveau président. Mais a eu l’impression de devoir se justifier par la suite.

«Aujourd’hui, on ne peut plus être ami avec les gens sans voter pour eux. C’est étrange. Il faut se justifier en permanence. Tout est connoté. Il y a une sorte de crispation en général: vous n’avez plus le droit d’aller prendre un verre. Si vous prenez un verre, c’est comme si vous preniez position. Alors que c’est un ami, voilà. Je ne dis jamais pour qui je vote. Mais j’assume mes amis.»

«Je n’ai aucune intention d’être ministre! D’abord, on ne me l’a pas proposé, je sais qu’on ne me le proposera pas.»

> Découvrez les bons mots de Stéphane Bern dans notre interview exclusive à lire sur notre plateforme digitale de La Meuse.

> Les chiffres clés du scrutin français

> L’inspiration de Brigitte Macron en tant que Première Dame