668.000€ de marchandises volés aux magasins Lidl du Hainaut Central

G. M.

Ils sont une quinzaine de prévenus, originaires du Borinage et du Centre, à répondre devant le tribunal de Mons, d’avoir organisé une formidable filière de détournement de marchandises au préjudice des magasins Lidl du Hainaut central. Entre juillet 2013 et novembre 2014, ils auraient détourné à leur profit, pour 668.000 euros de biens de consommation, par palettes entières, sur le parking et dans le hangar du grossiste des Lidl : la SA « Centre de logistique de Wallonie », qui a son siège à Courcelles, mais qui a son centre de distribution du Hainaut central à Erquelinnes.